Lutte contre l'obésité

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a surpris le milieu de la santé en endossant les médicaments pour la perte de poids, tel que l'Ozempic, dans une communication officielle envoyée aux professionnelles de la santé à travers le monde, lundi.

Dans sa publication, l'OMS affirme que 2 milliards de personnes souffriront d'obésité d'ici 2030.

Utilisé à la base pour traiter le diabète, l'Ozempic est devenu l'image du mouvement de l'utilisation de ce type de médicaments pour faciliter la perte de poids.

Quelles seront les conséquences de cette prise de position sur le milieu pharmaceutique?

Écoutez le Dr Jean-Pierre Després, directeur du Centre de recherche en santé durable VITAM, discuter des médicaments contre l'obésité, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.