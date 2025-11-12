Le nom de son nouveau spectacle

L'humoriste Guy Nantel présente son nouveau spectacle Bienveillant, prévu pour octobre 2026, qui aborde avec sarcasme la bienveillance dans la société québécoise à travers quatre thèmes: milieu artistique, politique, santé mentale et racisme.
«Le paradoxe, c'est que j'ai l'impression que plus on vit dans une société qui se dit bienveillante et plus le monde se sacre des autres. Alors je joue beaucoup avec cette dynamique-là...»
Il critique en outre le wokisme au Québec, la superficialité des artistes et la polarisation sociale.