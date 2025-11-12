 Aller au contenu
Arts et spectacles
Le nom de son nouveau spectacle

«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»

par 98.5

0:00
10:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 novembre 2025 09:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
Guy Nantel / La Presse Canadienne

L'humoriste Guy Nantel présente son nouveau spectacle Bienveillant, prévu pour octobre 2026, qui aborde avec sarcasme la bienveillance dans la société québécoise à travers quatre thèmes: milieu artistique, politique, santé mentale et racisme. 

«Le paradoxe, c'est que j'ai l'impression que plus on vit dans une société qui se dit bienveillante et plus le monde se sacre des autres. Alors je joue beaucoup avec cette dynamique-là...»

Guy Nantel

Il critique en outre le wokisme au Québec, la superficialité des artistes et la polarisation sociale.

