Reprise de C'est chaud: la chanson de l'été?

Mitsou a lancé une version revisitée de son succès de 1994, C'est chaud, avec l’artiste montréalais d’origine congolaise Ya Cetidon. La chanson de l'été 2026 à venir?
Écoutez Mitsou et Ya Cetidon parler de cette reprise avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On discute de la reprise de C'est chaud, sortie initialement en 1994;
- Mitsou explique son retour à la musique après une pause, motivée par sa fille et des moments personnels difficiles;
- Ya Cetidon, arrivé au Québec il y a près de dix ans, a découvert l’icône québécoise... quand elle l'a contacté.