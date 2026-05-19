Reprise de C'est chaud: la chanson de l'été?

Mitsou a lancé une version revisitée de son succès de 1994, C'est chaud, avec l’artiste montréalais d’origine congolaise Ya Cetidon. La chanson de l'été 2026 à venir?

Écoutez Mitsou et Ya Cetidon parler de cette reprise avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

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