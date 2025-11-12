Suspension de la grève des employés d'entretien

Les usagers du métro de Montréal retrouveront le service graduel dès 6h15 mercredi matin.
Selon la STM, le service complet sera rétabli dès jeudi.
Le syndicat des employés d'entretien a annoncé tard mardi soir suspendre sa grève afin de «poursuivre la négociation et tenter d'obtenir une entente négociée.»
Écoutez le tour d'horizon de l'actualité de Patrick Lagacé mercredi matin.
«Il y avait une pression politique et une pression sociale aussi qui était très intense.»
Autres sujets abordés
- Sondage Léger: chute de la popularité de François Legault et mécontentement face à la réforme Dubé;
- Décès tragique à Sainte-Julienne: la dame de 73 ans, qui aurait été agressée à la hache par son petit-fils de 14 ans, est décédée;
- Poursuite d'une mère de famille québécoise contre le géant chinois TikTok;
- L'arrivée d'un porte-avions américain près du Venezuela ravive les tensions;
- De plus en plus d'analystes s'interrogent sur l'actuelle flambée des titres boursiers liés à l'intelligence artificielle.