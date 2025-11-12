Suspension de la grève des employés d'entretien

Les usagers du métro de Montréal retrouveront le service graduel dès 6h15 mercredi matin.

Selon la STM, le service complet sera rétabli dès jeudi.

Le syndicat des employés d'entretien a annoncé tard mardi soir suspendre sa grève afin de «poursuivre la négociation et tenter d'obtenir une entente négociée.»

Écoutez le tour d'horizon de l'actualité de Patrick Lagacé mercredi matin.