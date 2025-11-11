 Aller au contenu
Reprise complète du service mercredi matin

STM: le syndicat des employés d'entretien suspend la grève

par 98.5 | Modifié le 11 novembre 2025 à 23:02

STM: le syndicat des employés d'entretien suspend la grève
Le métro de Montréal / Abobe Stock

Coup de théâtre, mardi soir, dans le conflit opposant la STM et ses employés. Le Syndicat du transport de Montréal a annoncé suspendre la grève afin de poursuivre la négociation et tenter d'obtenir une entente négociée.

Le président du Syndicat du transport de Montréal–CSN, Bruno Jeannotte, en a fait l'annonce dans une déclaration transmise aux médias mardi, en fin de soirée.

La grève est donc suspendue à compter du mercredi 12 novembre, dès 6h00.

Le syndicat veut ainsi éviter que le ministre du Travail, jean Boulet, devance l'application de sa loi 14 pour limiter les moyens de pression et qu'il impose de cette manière les conditions de travail aux salarié-es.

