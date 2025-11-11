Reprise complète du service mercredi matin

Coup de théâtre, mardi soir, dans le conflit opposant la STM et ses employés. Le Syndicat du transport de Montréal a annoncé suspendre la grève afin de poursuivre la négociation et tenter d'obtenir une entente négociée.

Le président du Syndicat du transport de Montréal–CSN, Bruno Jeannotte, en a fait l'annonce dans une déclaration transmise aux médias mardi, en fin de soirée.

La grève est donc suspendue à compter du mercredi 12 novembre, dès 6h00.

Le syndicat veut ainsi éviter que le ministre du Travail, jean Boulet, devance l'application de sa loi 14 pour limiter les moyens de pression et qu'il impose de cette manière les conditions de travail aux salarié-es.