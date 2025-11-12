Une série d'événements tragiques impliquant des adolescents a eu lieu au cours des derniers jours au Québec.

Un jeune de 14 ans aurait agressé sa grand-mère de 73 ans avec une hache à Sainte-Julienne, avant de s'enfuir avec sa voiture et de faire une sortie de route.

La dame est décédée à l'hôpital, selon ce qu'a appris Bénédicte Lebel, mercredi matin.

Un autre adolescent, cette fois âgé de 17 ans, a comparu pour une tentative de meurtre sur son père, survenue lors d'une chicane dans leur maison. Le jeune homme aurait poignardé son père, le laissant dans un état critique à l'hôpital. Il demeure détenu.

La semaine dernière, à Rawdon, une adolescente de 15 ans a été blessée après avoir été agressée par quatre suspects de son âge à la plage municipale. L'agression, qui implique des objets comme des branches, des roches et une palette de bois, serait liée à un conflit sur les réseaux sociaux. La victime a subi de graves blessures.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point sur ces agressions sauvages, mercredi, à Lagacé le matin.