 Aller au contenu
Justice et faits divers
À Sainte-Julienne

Attaquée à coups de hache: la grand-mère est décédée

par 98.5

0:00
6:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 novembre 2025 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Attaquée à coups de hache: la grand-mère est décédée
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une série d'événements tragiques impliquant des adolescents a eu lieu au cours des derniers jours au Québec.

Un jeune de 14 ans aurait agressé sa grand-mère de 73 ans avec une hache à Sainte-Julienne, avant de s'enfuir avec sa voiture et de faire une sortie de route.

La dame est décédée à l'hôpital, selon ce qu'a appris Bénédicte Lebel, mercredi matin.

Un autre adolescent, cette fois âgé de 17 ans, a comparu pour une tentative de meurtre sur son père, survenue lors d'une chicane dans leur maison. Le jeune homme aurait poignardé son père, le laissant dans un état critique à l'hôpital. Il demeure détenu.

La semaine dernière, à Rawdon, une adolescente de 15 ans a été blessée après avoir été agressée par quatre suspects de son âge à la plage municipale. L'agression, qui implique des objets comme des branches, des roches et une palette de bois, serait liée à un conflit sur les réseaux sociaux. La victime a subi de graves blessures.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point sur ces agressions sauvages, mercredi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Saint-Raymond: un père aurait été poignardé par son fils
Lagacé le matin
Saint-Raymond: un père aurait été poignardé par son fils
0:00
7:16
La loi ignorée 4800 fois en 10 ans par des chauffeurs au permis suspendu
La commission
La loi ignorée 4800 fois en 10 ans par des chauffeurs au permis suspendu
0:00
18:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Rattrapage
LNH
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Une chanson générée par l'IA au sommet du classement Bilboard Country
Rattrapage
Musique et technologie
Une chanson générée par l'IA au sommet du classement Bilboard Country
La neige met (déjà) les nerfs des déneigeurs à rude épreuve
Rattrapage
Des clients «trop exigeants»?
La neige met (déjà) les nerfs des déneigeurs à rude épreuve
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Rattrapage
Des milliers de dollars de perte
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Port de Montréal à Contrecœur: les résidents ont encore des craintes
Rattrapage
Projet d'expansion
Port de Montréal à Contrecœur: les résidents ont encore des craintes
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Rattrapage
Suspension de la grève de la STM
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Rattrapage
Tragédie à Saint-Julienne
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Neige au sol: «Ça va fondre, mais ça va prendre du temps»
Rattrapage
Météo
Neige au sol: «Ça va fondre, mais ça va prendre du temps»
«Les phénomènes météo, ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair»
Rattrapage
Des centaines de milliers de pannes de courant
«Les phénomènes météo, ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair»
STM: la grève suspendue pour mieux reprendre les négociations
Rattrapage
Retour à la normale dans les métros et les bus
STM: la grève suspendue pour mieux reprendre les négociations
Hausse constante, mais fragile de la bourse américaine
Rattrapage
Malgré le contexte économique
Hausse constante, mais fragile de la bourse américaine
CAQ: «On commence à voir circuler le nom de Guy Cormier»
Rattrapage
Succession éventuelle de François Legault
CAQ: «On commence à voir circuler le nom de Guy Cormier»
Reprise progressive du service à la STM: les passagers soulagés, mais confus
Rattrapage
Vers la fin du conflit?
Reprise progressive du service à la STM: les passagers soulagés, mais confus
Coupe du monde de la Viennoiserie: le Québec brille en Bretagne
Rattrapage
Grâce au boulanger Damien Agliata
Coupe du monde de la Viennoiserie: le Québec brille en Bretagne
Spécial «ancien» | L'énigme du mercredi 12 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du mercredi 12 novembre