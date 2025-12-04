Nouveau calendrier vaccinal des enfants É-U

Robert F. Kennedy Jr. a congédié les vrais experts de l’agence de santé publique aux États-Unis pour les remplacer par des antivax et des conspirationnistes.
Ces derniers partagent maintenant leurs nouvelles recommandations en modifiant le calendrier vaccinal des enfants aux États-Unis, notamment pour l’hépatite B.
Écoutez Dr Jesse Papenburg, Infectiologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants, aborder le sujet au micro de Patrick Lagacé.
«La première dose de cette série vaccinale contre l’hépatite B est donnée à la naissance. Ils ont vu une chute drastique dans l'incidence d'hépatite B depuis. Et on estime 500 000 cas évités depuis 1991 et des dizaines de milliers de décès évités. Donc maintenant, il y a presque plus d'hépatite B acquis au moment périnatalité aux États-Unis. Et on veut changer cette approche-là pour des raisons qui ne sont absolument pas fondées sur des évidences scientifiques. Au contraire, les données probantes démontrent que c'est un programme efficace aux États-Unis.»