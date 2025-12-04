Nouveau calendrier vaccinal des enfants É-U

Robert F. Kennedy Jr. a congédié les vrais experts de l’agence de santé publique aux États-Unis pour les remplacer par des antivax et des conspirationnistes.

Ces derniers partagent maintenant leurs nouvelles recommandations en modifiant le calendrier vaccinal des enfants aux États-Unis, notamment pour l’hépatite B.

Écoutez Dr Jesse Papenburg, Infectiologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants, aborder le sujet au micro de Patrick Lagacé.