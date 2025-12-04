Chronique économique

Le prix des produits à l'épicerie devrait continuer d'augmenter, selon plusieurs universités qui publient leur rapport de prédictions à ce sujet.
Écoutez Marie-Eve Fournier aborder le sujet lors de sa chronique jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«Il faut encore s'attendre à une hausse d'à peu près 4 à 6 % en moyenne selon les catégories. C'est probablement supérieur à l'augmentation de salaire que les gens s'attendent à avoir en janvier. Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal. En 2025, le prix de l'épicerie, ça a déjà été très difficile à payer pour beaucoup de ménages. Et là ça s'accumule encore. En plus, ce sera probablement encore plus élevé qu'ailleurs au Canada.»