En réaction à la nomination de Marc Miller

La nomination de Marc Miller comme ministre de la Culture et de l’Identité canadienne a suscité beaucoup de réactions, autant dans le milieu politique que culturel.

Cela a d’ailleurs mené à une sortie du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui s’en est pris aux porte-paroles des regroupements d'artistes qui ont salué l’arrivée de Marc Miller.

Selon lui, ce soutien est un manque de loyauté envers le Québec, puisque le nouveau ministre nie le déclin du français et de la culture québécoise.

Écoutez la réaction à ce sujet de Pierre Curzi, qui a été président de l’Union des artistes de 1996 à 2005, au micro de Patrick Lagacé.