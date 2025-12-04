 Aller au contenu
Société
En réaction à la nomination de Marc Miller

PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»

par 98.5

0:00
8:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 décembre 2025 08:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Pierre Curzi commente la sortie de Paul St-Pierre Plamondon sur les artistes et le soutien à Marc Miller / La Presse Canadienne

La nomination de Marc Miller comme ministre de la Culture et de l’Identité canadienne a suscité beaucoup de réactions, autant dans le milieu politique que culturel. 

Cela a d’ailleurs mené à une sortie du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui s’en est pris aux porte-paroles des regroupements d'artistes qui ont salué l’arrivée de Marc Miller. 

Selon lui, ce soutien est un manque de loyauté envers le Québec, puisque le nouveau ministre nie le déclin du français et de la culture québécoise. 

Écoutez la réaction à ce sujet de Pierre Curzi, qui a été président de l’Union des artistes de 1996 à 2005, au micro de Patrick Lagacé. 

«La nomination de Marc Miller, franchement, c’est une mauvaise décision de la part du gouvernement fédéral. Ce n’est pas un ami, ni de la langue française, ni de la culture francophone. [...] Le problème de Paul St-Pierre Plamondon, ce n’est pas qu’il ait dit ce qu’il pensait au sujet des organismes qui l’ont félicité, parce que je pense que c’est une erreur profonde de la part de ces organismes, mais il a parlé à l’ensemble du milieu. C’est ça le problème, tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu.»

Pierre Curzi

Vous aimerez aussi

Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Lagacé le matin
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
0:00
4:12
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Lagacé le matin
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
0:00
3:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
Rattrapage
Livre Anti-civilisation
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Rattrapage
Objectifs du mandat de Soraya Martinez Ferrada
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Rattrapage
Débat sur le déclin de la langue française
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Rattrapage
Personne absente à une réservation de groupe
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
Rattrapage
Mariah Carey, Bing Cosby et autres
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Rattrapage
Pont-tunnel récemment rénové
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Rattrapage
Pour contrer le vol à l’étalage
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
Rattrapage
Nouveau calendrier vaccinal des enfants É-U
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Rattrapage
25e édition
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Rattrapage
Vidéo
Début du procès d’Arthur Galarneau
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Regarder17:01Patrick Lagacé
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
Rattrapage
Chronique économique
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Rattrapage
Projet de loi déposé jeudi matin
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Rattrapage
Sports et conflit de travail
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre