En réaction à la nomination de Marc Miller

La nomination de Marc Miller comme ministre de la Culture et de l’Identité canadienne a suscité beaucoup de réactions, autant dans le milieu politique que culturel.
Cela a d’ailleurs mené à une sortie du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui s’en est pris aux porte-paroles des regroupements d'artistes qui ont salué l’arrivée de Marc Miller.
Selon lui, ce soutien est un manque de loyauté envers le Québec, puisque le nouveau ministre nie le déclin du français et de la culture québécoise.
Écoutez la réaction à ce sujet de Pierre Curzi, qui a été président de l’Union des artistes de 1996 à 2005, au micro de Patrick Lagacé.
«La nomination de Marc Miller, franchement, c’est une mauvaise décision de la part du gouvernement fédéral. Ce n’est pas un ami, ni de la langue française, ni de la culture francophone. [...] Le problème de Paul St-Pierre Plamondon, ce n’est pas qu’il ait dit ce qu’il pensait au sujet des organismes qui l’ont félicité, parce que je pense que c’est une erreur profonde de la part de ces organismes, mais il a parlé à l’ensemble du milieu. C’est ça le problème, tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu.»