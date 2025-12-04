Objectifs du mandat de Soraya Martinez Ferrada

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a rendu publique une lettre rédigée à l'intention de ses conseillers clés pour fixer les objectifs principaux de son mandat.
Ces derniers sont globalement centrés sur la gestion des finances publiques, la crise du logement, l’itinérance, la sécurité et la propreté.
Écoutez Luc Ferrandez se pencher sur le sujet, jeudi, lors de sa chronique au micro de Patrick Lagacé.
«Ils vont travailler leur dossier de base, puis c'est une maudite bonne affaire. Généralement, c'est dans les premiers mois qu'une administration fait de grosses erreurs, parce qu'ils ne connaissent pas les finances assez. Puis ils font des déclarations. Et ce n’est pas le temps de faire des grands projets à Montréal. C'est le temps de trouver des logements à mettre sur la tête du monde. Ils ont l'air d'être capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça.»