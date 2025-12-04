De plus en plus de commerçants font attendre les adolescents à l’extérieur afin de filtrer leur entrée. Certains vont même jusqu’à leur bloquer l’accès. Pourquoi? Pour contrer le vol à l’étalage, selon un reportage de La Presse.

Mais cette tactique est-elle de la discrimination? Pourquoi les jeunes ne peuvent-ils pas entrer librement dans le commerce alors que les adultes, eux, oui?

Écoutez à ce sujet Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université Laval, en discuter avec Patrick Lagacé.

Même s’il reconnaît que les commerçants doivent composer avec des vols de plus en plus nombreux, refuser l’accès à des clients en fonction de leur âge peut être incompatible avec la Charte des droits et libertés de la personne.