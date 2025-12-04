La Grande Guignolée des médias est de retour pour une 25e édition. Cette campagne est d’autant plus importante, puisque le nombre record de Québécois qui souffrent d’insécurité alimentaire a augmenté de 82 % depuis 2019, un sommet.
C’est en ce 4 décembre que la collecte de rue a lieu partout au Québec, mais la campagne se déroule du 21 novembre au 31 décembre.
Les dons serviront à soutenir trois organismes de Montréal, soit Jeunesse au soleil, Moisson Montréal et Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal.
Écoutez Sébastien Benoit, porte-parole de Cogeco pour La Grande Guignolée des médias et animateur de La Poule aux œufs d’or, de Chanteurs masqués et de Rythme au travail, au micro de Patrick Lagacé.
«Avant, lorsqu’on faisait cette récolte en décembre, généralement, on était capable de remplir les coffres jusqu’en juin. Maintenant, avec le coût du panier d’alimentation, mars ou avril, ça se peut qu’on n’ait plus rien pour les banques alimentaires pour aider les gens qui souffrent d’insécurité alimentaire et il y en a de plus en plus.»