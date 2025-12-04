 Aller au contenu
Société
25e édition

En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!

par 98.5

0:00
2:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 décembre 2025 08:01

Avec

Sébastien Benoit
Sébastien Benoit
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Sébastien Benoit / Cogeco Média

La Grande Guignolée des médias est de retour pour une 25e édition. Cette campagne est d’autant plus importante, puisque le nombre record de Québécois qui souffrent d’insécurité alimentaire a augmenté de 82 % depuis 2019, un sommet.

C’est en ce 4 décembre que la collecte de rue a lieu partout au Québec, mais la campagne se déroule du 21 novembre au 31 décembre. 

Les dons serviront à soutenir trois organismes de Montréal, soit Jeunesse au soleil, Moisson Montréal et Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. 

Écoutez Sébastien Benoit, porte-parole de Cogeco pour La Grande Guignolée des médias et animateur de La Poule aux œufs d’or, de Chanteurs masqués et de Rythme au travail, au micro de Patrick Lagacé. 

«Avant, lorsqu’on faisait cette récolte en décembre, généralement, on était capable de remplir les coffres jusqu’en juin. Maintenant, avec le coût du panier d’alimentation, mars ou avril, ça se peut qu’on n’ait plus rien pour les banques alimentaires pour aider les gens qui souffrent d’insécurité alimentaire et il y en a de plus en plus.»

Sébastien Benoit

Vous aimerez aussi

Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
Lagacé le matin
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
0:00
7:08
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Lagacé le matin
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
0:00
6:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
Rattrapage
Livre Anti-civilisation
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Rattrapage
Objectifs du mandat de Soraya Martinez Ferrada
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Rattrapage
Débat sur le déclin de la langue française
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Rattrapage
Personne absente à une réservation de groupe
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
Rattrapage
Mariah Carey, Bing Cosby et autres
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Rattrapage
En réaction à la nomination de Marc Miller
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Rattrapage
Pont-tunnel récemment rénové
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Rattrapage
Pour contrer le vol à l’étalage
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
Rattrapage
Nouveau calendrier vaccinal des enfants É-U
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Rattrapage
Vidéo
Début du procès d’Arthur Galarneau
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Regarder17:01Patrick Lagacé
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
Rattrapage
Chronique économique
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Rattrapage
Projet de loi déposé jeudi matin
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Rattrapage
Sports et conflit de travail
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre