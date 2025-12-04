La Grande Guignolée des médias est de retour pour une 25e édition. Cette campagne est d’autant plus importante, puisque le nombre record de Québécois qui souffrent d’insécurité alimentaire a augmenté de 82 % depuis 2019, un sommet.

C’est en ce 4 décembre que la collecte de rue a lieu partout au Québec, mais la campagne se déroule du 21 novembre au 31 décembre.

Les dons serviront à soutenir trois organismes de Montréal, soit Jeunesse au soleil, Moisson Montréal et Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal.

