Débat sur le déclin de la langue française

Le nouveau ministre fédéral de la Culture, Marc Miller, fait énormément réagir au Québec depuis quelques jours. Sa déclaration comme quoi il est «tanné» du débat sur le déclin du français a suscité l’ire de plusieurs, dont le premier ministre François Legault, qui l’a qualifié de honte.

Marc Miller parle couramment le français, mais ses positions sur cette langue dérangent.

Que faut-il retenir de cette bisbille entre le nouveau ministre et François Legault? Et même celle avec Paul St-Pierre Plamondon?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, jeudi.