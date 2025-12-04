 Aller au contenu
Société
Personne absente à une réservation de groupe

Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires

par 98.5

0:00
3:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 décembre 2025 09:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Table d'un restaurant / Andrew Bayda / Adobe Stock

Le propriétaire du restaurant La Marine Marchande, à Saint-Stanislas-de-Kostka, raconte sur Facebook que son établissement a été victime d'une vague de faux avis négatifs sur Google après avoir facturé un repas à un groupe auquel une personne était absente.

Écoutez Frédéric Labelle aborder le sujet lors de sa chronique jeudi au micro de Patrick Lagacé.

«Ce qui est le plus insultant là-dedans? C'est que l'équipe du resto aurait vraisemblablement fait un paquet de repas pour emporter pour la personne absente. Non seulement ils ont eu le repas qu'ils ont payé, mais ils ont osé mettre de mauvaises évaluations.»

Frédéric Labelle

Vous aimerez aussi

Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
Lagacé le matin
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
0:00
7:08
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Lagacé le matin
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
0:00
5:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
Rattrapage
Livre Anti-civilisation
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Rattrapage
Objectifs du mandat de Soraya Martinez Ferrada
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Rattrapage
Débat sur le déclin de la langue française
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
Rattrapage
Mariah Carey, Bing Cosby et autres
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Rattrapage
En réaction à la nomination de Marc Miller
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Rattrapage
Pont-tunnel récemment rénové
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Rattrapage
Pour contrer le vol à l’étalage
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
Rattrapage
Nouveau calendrier vaccinal des enfants É-U
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Rattrapage
25e édition
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Rattrapage
Vidéo
Début du procès d’Arthur Galarneau
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Regarder17:01Patrick Lagacé
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
Rattrapage
Chronique économique
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Rattrapage
Projet de loi déposé jeudi matin
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Rattrapage
Sports et conflit de travail
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre