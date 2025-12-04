Personne absente à une réservation de groupe

Le propriétaire du restaurant La Marine Marchande, à Saint-Stanislas-de-Kostka, raconte sur Facebook que son établissement a été victime d'une vague de faux avis négatifs sur Google après avoir facturé un repas à un groupe auquel une personne était absente.

Écoutez Frédéric Labelle aborder le sujet lors de sa chronique jeudi au micro de Patrick Lagacé.