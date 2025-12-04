Personne absente à une réservation de groupe

Le propriétaire du restaurant La Marine Marchande, à Saint-Stanislas-de-Kostka, raconte sur Facebook que son établissement a été victime d'une vague de faux avis négatifs sur Google après avoir facturé un repas à un groupe auquel une personne était absente.
Écoutez Frédéric Labelle aborder le sujet lors de sa chronique jeudi au micro de Patrick Lagacé.
«Ce qui est le plus insultant là-dedans? C'est que l'équipe du resto aurait vraisemblablement fait un paquet de repas pour emporter pour la personne absente. Non seulement ils ont eu le repas qu'ils ont payé, mais ils ont osé mettre de mauvaises évaluations.»