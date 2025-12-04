 Aller au contenu
Pont-tunnel récemment rénové

Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»

Lagacé le matin

le 4 décembre 2025 08:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Certaines personnes ont remarqué de nombreuses fissures dans le béton du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui a été rénové récemment. / Cogeco Média

Certaines personnes ont remarqué de nombreuses fissures dans le béton du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui a été rénové récemment. 

Écoutez Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports et de la mobilité durable, se pencher sur le sujet.

«On travaille quand même avec une structure existante, donc on applique de nouveaux matériaux sur une structure en place. Ça peut faire en sorte d'avoir le type de fissure qu'on voit en ce moment. Par contre, la structure est sécuritaire et il n'y a pas d'enjeu du point de vue de la corrosion.»

Martin Girard

