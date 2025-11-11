Les projets nationaux de Marc Carney

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, va dévoiler cette semaine une deuxième série de grands projets nationaux en Colombie-Britannique.

Le Canada et le Québec réussiront-ils à passer à la vitesse supérieure?

Écoutez Dimitri Soudas présenter les projets nationaux qui seront dévoilés plus tard cette semaine par Mark Carney, au micro de Philippe Cantin.

Québec a également transmis à Ottawa une liste de projets industriels militaires.