Politique fédérale
Les projets nationaux de Marc Carney

Grands chantiers: le Québec veut sa part de l'enveloppe militaire

par 98.5

0:00
7:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 novembre 2025 17:44

Avec

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, va dévoiler cette semaine une deuxième série de grands projets nationaux en Colombie-Britannique.

Le Canada et le Québec réussiront-ils à passer à la vitesse supérieure? 

Écoutez Dimitri Soudas présenter les projets nationaux qui seront dévoilés plus tard cette semaine par Mark Carney, au micro de Philippe Cantin.

Québec a également transmis à Ottawa une liste de projets industriels militaires.

«Le gouvernement du Québec a transmis à Ottawa une liste de neuf projets industriels militaires. La liste d'épicerie du gouvernement du Québec est entre 11 et 16 milliards de dollars.» 

Dimitri Soudas

