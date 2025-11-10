Vision économique de François Legault

Le premier ministre du Québec François Legault a présenté, lundi, sa plateforme économique, Le pouvoir québécois: réponse au nouveau contexte mondial.
Jeudi dernier, il était venu présenter sous embargo le document chez Cogeco Média. Michèle Boisvert était présente. Elle en parle avec Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une plateforme axée sur l’hydroélectricité, l’énergie et des investissements de 200 milliards $ d’Hydro-Québec pour améliorer les barrages existants;
- Le plan vise à réduire l’écart de PIB par habitant entre le Québec et l’Ontario
- François Legault vise à accélérer les permis pour les grands projets
- Il veut utiliser la Caisse de dépôt comme levier économique
- Le premier ministre espère obtenir 40 % des 30 milliards d’investissements fédéraux en défense, notamment pour l’aérospatial et l’intelligence artificielle.