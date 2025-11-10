 Aller au contenu
Économie
Vision économique de François Legault

«C'est important qu'Hydro-Québec commence à rehausser ses barrages»

le 10 novembre 2025 18:01

Philippe Cantin
Le premier ministre du Québec François Legault a présenté, lundi, sa plateforme économique, Le pouvoir québécois: réponse au nouveau contexte mondial.

Jeudi dernier, il était venu présenter sous embargo le document chez Cogeco Média. Michèle Boisvert était présente. Elle en parle avec Philippe Cantin.

  • Une plateforme axée sur l’hydroélectricité, l’énergie et des investissements de 200 milliards $ d’Hydro-Québec pour améliorer les barrages existants;
  • Le plan vise à réduire l’écart de PIB par habitant entre le Québec et l’Ontario
  • François Legault vise à accélérer les permis pour les grands projets
  • Il veut utiliser la Caisse de dépôt comme levier économique
  • Le premier ministre espère obtenir 40 % des 30 milliards d’investissements fédéraux en défense, notamment pour l’aérospatial et l’intelligence artificielle.

