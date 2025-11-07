Tennis | Légende de Roland-Garros

Rafael Nadal a eu une carrière extraordinaire où il s’est notamment imposé comme le maître incontesté de la terre battue, avec 14 victoires à Roland-Garros en presque 20 ans de carrière.

Christopher Clary, auteur du tout nouveau livre Nadal le guerrier, explique le secret de la domination de l'Espagnol: une «tempête parfaite» de technique, de mentalité et d'amour de la souffrance.

Écoutez-le expliquer le tout à Philippe Cantin et Meeker Guerrier, vendredi, au Québec maintenant.