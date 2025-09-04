 Aller au contenu
Tennis
Auger-Aliassime contre Sinner en demi-finales

US Open: «Il peut jouer pour gagner et il peut jouer détendu» -Hugues Leger

le 4 septembre 2025 08:18

Patrick Lagacé
Félix Auger-Aliassime affrontera en demi-finale le n°1 mondial et tenant du titre du US Open, Jannik Sinner, vendredi. / The Associted Press - archives

Félix Auger-Aliassime s’est qualifié pour les demi-finales des Internationaux de tennis des États-Unis, mercredi, retrouvant ce stade de la compétition quatre ans après sa première apparition en 2021.

Tête de série n°25, le Canadien a infligé une redoutable remontée à l’Australien Alex de Minaur. Battu au cours de la première manche, 6-4, il a remporté les trois suivantes - 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4) – au cours d’un match marathon de plus de quatre heures. 

Il a notamment réussi 22 aces et su résister mentalement dans les moments. 

Cette performance marque un retour en forme notable pour Félix après des années plus difficiles sur le circuit de l’ATP.

Félix Auger-Aliassime affrontera en demi-finale le n°1 mondial et tenant du titre du US Open, Jannik Sinner, vendredi.

Écoutez Hugues Leger, directeur général de Tennis Montréal et producteur du balado de Cogeco Média, Sur la ligne, qui commente cette belle victoire et aborde aussi son prochain match contre Sinner, à l’émission Lagacé le matin.

«Ça va être difficile. Dernière rencontre entre les deux à Cincinnati, il y a trois semaines: victoire de Sinner 6-0 et 6-2. Mais, Félix domine dans les rencontres entre les deux depuis le début, à savoir deux victoires, une défaite. Il peut jouer pour gagner, et il peut jouer détendu, surtout. C’est un bon tournoi pour lui.»

Hugues Leger

