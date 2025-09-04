Auger-Aliassime contre Sinner en demi-finales

Félix Auger-Aliassime s’est qualifié pour les demi-finales des Internationaux de tennis des États-Unis, mercredi, retrouvant ce stade de la compétition quatre ans après sa première apparition en 2021.

Tête de série n°25, le Canadien a infligé une redoutable remontée à l’Australien Alex de Minaur. Battu au cours de la première manche, 6-4, il a remporté les trois suivantes - 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4) – au cours d’un match marathon de plus de quatre heures.

Il a notamment réussi 22 aces et su résister mentalement dans les moments.

Cette performance marque un retour en forme notable pour Félix après des années plus difficiles sur le circuit de l’ATP.

Félix Auger-Aliassime affrontera en demi-finale le n°1 mondial et tenant du titre du US Open, Jannik Sinner, vendredi.

Écoutez Hugues Leger, directeur général de Tennis Montréal et producteur du balado de Cogeco Média, Sur la ligne, qui commente cette belle victoire et aborde aussi son prochain match contre Sinner, à l’émission Lagacé le matin.