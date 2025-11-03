Variété et profondeur

Les représentants du tennis canadien, hommes et femmes, ont connu une année hors de l'ordinaire sur la scène mondiale.
Comment peut-on qualifier cette année? Mario Langlois a posé la question à Hugues Léger.
Écoutez Hugues Léger commenter l'année exceptionnelle des représentants du Canada aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Des titres pour Félix Auger-Aliassime, Leylah Fernandez, Victoria Mboko, Gabriel Diallo et Dennis Shapovalov;
- Mboko, 19 ans, s’impose comme la nouvelle chef de file féminine canadienne après sa victoire à l’Omnium de Hong Kong.
- Leylah Fernandez, désormais 18ᵉ mondiale, a également connu une progression remarquable cette année;