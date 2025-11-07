Sensibilisation au suicide

Le Centre de prévention du suicide de Montréal (CPSM) lance une campagne de récolte de dons.

Ce sujet difficile, mais crucial, a été abordé en profondeur par Sylvie Boivin, directrice générale du CPSM, et la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix, dont la vie a été marquée par la perte d'un proche.

Écoutez-les expliquer le tout, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Malgré les avancées en matière de santé mentale, les statistiques du suicide à Montréal sont stables depuis 15 ans, mais c'est un chiffre que le CPSM veut à tout prix faire baisser: quatre Montréalais s'enlèvent la vie chaque semaine.

Ainsi, le CPSM cherche à amasser 4,5 millions de dollars sur cinq ans.