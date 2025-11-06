Budget fédéral

 Aller au contenu
Vote de confiance: le gouvernement Carney pourrait-il tomber?

Le Québec maintenant

le 6 novembre 2025 15:32

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Le gouvernement minoritaire Carney a décidé de transformer les amendements que pouvaient proposer les partis d'opposition au budget déposé récemment en votes de confiance ce jeudi. / Adrian Wyld / La presse canadienne

Le gouvernement minoritaire Carney a décidé de transformer les amendements que pouvaient proposer les partis d'opposition au budget, déposé récemment, en vote de confiance ce jeudi. 

Le gouvernement libéral est-il en péril?

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas se pencher sur la question, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

«Un gouvernement minoritaire peut toujours tomber, surtout avec le fait que Mark Carney, il lui manque de votes pour pouvoir passer son budget. Premièrement, c'est justifiable et justifié de dire que l'amendement et le sous-amendement au budget sont des votes de confiance. Pourquoi? Parce que les deux critiquent le budget du gouvernement.»

Dimitri Soudas

