 Aller au contenu
Économie
Déficit record à prévoir du budget Carney

Plusieurs économistes réclament une baisse de l’impôt des entreprises

par 98.5

0:00
9:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 novembre 2025 18:09

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Plusieurs économistes réclament une baisse de l’impôt des entreprises
À vos intérêts / Cogeco Média

À la veille du dépôt du budget fédéral, plusieurs économistes réclament une baisse de l’impôt des entreprises si l’on veut véritablement relancer l’économie canadienne et stimuler l’investissement.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Déficit record en vue pour le budget fédéral;
  • Il faut encourager l'investissement des entreprises;
  • Doit-on s'attendre à un budget novateur?
  • Quelle sera la part des provinces?
  • À surveiller cette semaine, le début des audiences de la Cour suprême des États-Unis sur la légalisation des tarifs.

Vous aimerez aussi

Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert
La commission
Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert
0:00
9:55
«Ce qu'on voit disparaître, c'est une partie de la classe moyenne»
Signé Lévesque
«Ce qu'on voit disparaître, c'est une partie de la classe moyenne»
0:00
7:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le deuil des Expos est terminé pour Mario Langlois
Rattrapage
Les Blue Jays battus à la Série mondiale
Le deuil des Expos est terminé pour Mario Langlois
Le parcours personnel, politique et social de Ruba Ghazal
Rattrapage
Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs
Le parcours personnel, politique et social de Ruba Ghazal
Plus de 90 000 bénévoles appuient Zohran Mamdani
Rattrapage
Élections municipales à New York
Plus de 90 000 bénévoles appuient Zohran Mamdani
Le projet de planter deux milliards d’arbres au pays rayé du budget fédéral
Rattrapage
Premier exercice budgétaire de Mark Carney
Le projet de planter deux milliards d’arbres au pays rayé du budget fédéral
«Si elle réussi à mettre fin à ce conflit rapidement, ce sera un coup fumant»
Rattrapage
La nouvelle mairesse Soraya Martinez Ferrada
«Si elle réussi à mettre fin à ce conflit rapidement, ce sera un coup fumant»
«Je veux défoncer les 100 ans, comme Janette» -Alexandra Diaz
Rattrapage
Atteinte d'un cancer
«Je veux défoncer les 100 ans, comme Janette» -Alexandra Diaz
George Clooney critique la candidature de Kamala Harris
Rattrapage
Un an après l’élection américaine
George Clooney critique la candidature de Kamala Harris
«Les peurs des citoyens doivent être entendues, comprises et validées»
Rattrapage
Mairie de Montréal
«Les peurs des citoyens doivent être entendues, comprises et validées»
«Les gens plus démunis sont pris en otage présentement» -Jean-Sébastien Patrice
Rattrapage
Grève de la STM et insécurité alimentaire
«Les gens plus démunis sont pris en otage présentement» -Jean-Sébastien Patrice
Fin de semaine difficile pour les partisans des Blue Jays
Rattrapage
Défaite crève-cœur à la Série mondiale
Fin de semaine difficile pour les partisans des Blue Jays
Fuite Desjardins 2019: des millions de données publiées, comment se protéger?
Rattrapage
Alerte à la fraude
Fuite Desjardins 2019: des millions de données publiées, comment se protéger?
«Je voulais que le deuxième show soit meilleur que le premier»
Rattrapage
Pierre-Yves Roy-Desmarais de retour sur scène
«Je voulais que le deuxième show soit meilleur que le premier»
La nouvelle mairesse demande à rencontrer la présidente de la STM
Rattrapage
Grève dans le transport montréalais
La nouvelle mairesse demande à rencontrer la présidente de la STM
«La filière Allô Police»: quand Richard Blass et Jacques Mesrine fascinaient
Rattrapage
Histoires de crime au Québec
«La filière Allô Police»: quand Richard Blass et Jacques Mesrine fascinaient