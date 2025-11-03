Déficit record à prévoir du budget Carney

À la veille du dépôt du budget fédéral, plusieurs économistes réclament une baisse de l’impôt des entreprises si l’on veut véritablement relancer l’économie canadienne et stimuler l’investissement.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés