Déficit record à prévoir du budget Carney

À la veille du dépôt du budget fédéral, plusieurs économistes réclament une baisse de l’impôt des entreprises si l’on veut véritablement relancer l’économie canadienne et stimuler l’investissement.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Déficit record en vue pour le budget fédéral;
- Il faut encourager l'investissement des entreprises;
- Doit-on s'attendre à un budget novateur?
- Quelle sera la part des provinces?
- À surveiller cette semaine, le début des audiences de la Cour suprême des États-Unis sur la légalisation des tarifs.