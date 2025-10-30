Trêve États-Unis-Chine

La rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping se conclut sur une trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis.
Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine;
- Une entente marquée par des concessions sur les tarifs douaniers (notamment le fentanyl et le soya);
- Il s'agit d'une entente d’un an renouvelable;
- L’incertitude demeure sur les exportations, les terres rares et l’accès aux semi-conducteurs;
- Au Québec, une entreprise technologique soutenue par le gouvernement, se place à l’abri des créanciers, illustrant la fragilité de la filière batterie.