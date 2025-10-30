 Aller au contenu
Économie
Trêve États-Unis-Chine

«Tous les deux avaient intérêt à cette armistice» -MIchèle Boisvert

par 98.5

le 30 octobre 2025 18:07

Philippe Cantin
Michèle Boisvert
La rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping se conclut sur une trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine;
  • Une entente marquée par des concessions sur les tarifs douaniers (notamment le fentanyl et le soya);
  • Il s'agit d'une entente d’un an renouvelable;
  • L’incertitude demeure sur les exportations, les terres rares et l’accès aux semi-conducteurs;
  • Au Québec, une entreprise technologique soutenue par le gouvernement, se place à l’abri des créanciers, illustrant la fragilité de la filière batterie.

