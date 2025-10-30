Démission choc

C'est un véritable coup de tonnerre qui a frappé l'Assemblée nationale jeudi: le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé sa démission pour siéger comme député indépendant.

Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco, confirme que le départ de Lionel Carmant, qui a choisi de quitter sa famille politique, est un geste fort qui dénote un «problème de philosophie» avec la ligne dure actuelle du gouvernement.

Nathalie Normandeau y voit le potentiel «début de la fin» et une légitimation pour d'autres ministres mal à l'aise avec la Loi 2 et les mesures sévères envers les syndicats.

De son côté, Luc Ferrandez persiste: la réforme est nécessaire.

Écoutez la discussion à ce sujet avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.