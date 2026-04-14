Mark Carney sabre dans la taxe d'assise fédérale

Le gouvernement majoritaire de Mark Carney a annoncé une réduction temporaire de la taxe d'assise fédérale.

Cette mesure, en vigueur du 20 avril au 7 septembre 2026, réduira le prix du litre de 10 cents pour l'essence régulière et de quatre cents pour le diesel.

Alors que Nathalie Normandeau salue ce «miracle», Luc Ferrandez s'inquiète du coût fiscal et de l'opportunisme des pétrolières.

Au Québec, la première ministre Christine Fréchette refuse d'imiter Ottawa, privilégiant un remboursement via les plaques d'immatriculation plutôt qu'une baisse directe des taxes sur les carburants.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer le tout, mardi midi à La commission.