Un dernier match en saison régulière

Les Flyers sont maintenant qualifiés pour les séries et le Tricolore est toujours dans la course pour la deuxième place au classement de l’Atlantique.

Les joueurs de Martin St-Louis devront toutefois attendre à mercredi pour connaître le dénouement de cette course, puisque le Lightning terminera sa saison à domicile face aux Rangers.

Plusieurs joueurs de chaque côté pourraient malgré tout profiter d’une pause pour le match de mardi soir.

Chez les Canadiens, Phillip Danault, Josh Anderson et Mike Matheson ont quitté tardivement la glace, ce qui est habituellement le signe d’une absence lors de la rencontre à venir.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le gardien Jakub Dobeš devrait être devant le filet, lui qui vise la marque des 30 victoires.

Advenant une victoire des siens, il réaliserait le tout en seulement 41 départs.

Le jeune gardien a ainsi remporté 70% de ses matchs jusqu’à maintenant, un ratio gigantesque.