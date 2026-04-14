Cybersécurité

La mise en marché du projet «Claude Mythos», développé par la société Anthropic, a récemment été reportée, puisque celle-ci était jugée comme capable de provoquer une vague sans précédent de cyberattaques.

Cette intelligence artificielle posséderait une capacité inégalée à détecter des vulnérabilités informatiques critiques sur des navigateurs populaires comme Firefox, pointant ainsi les risques de fraudes.

Écoutez Mélissa Canseliet, experte en neurosciences et cyberpsychologie, faire le point sur les nouvelles méthodes de protection, mardi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Bien que l'IA soit une arme de défense prometteuse, elle rappelle que les fraudeurs y ont aussi accès, créant une véritable course aux outils technologiques.

Malgré la sophistication des méthodes de fraudes, elle rappelle que la majorité des cyberattaques reposent d'abord sur la manipulation psychologique avant même l'utilisation de la technologie.

L'experte suggère plusieurs méthodes afin de se protéger des escrocs.