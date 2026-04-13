Élections en Hongrie

La Hongrie a mis fin dimanche, lors des élections législatives, au règne de 16 ans de Viktor Orbán, qui dirigeait le pays à la droite de l’échiquier politique.

C’est son adversaire Péter Magyar, à la tête du parti conservateur pro-européen Tisza, qui prendra les rênes du pays.

Écoutez Ferry de Kerckhove, professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, discuter des impacts de cette élection sur l’Europe, ce lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.