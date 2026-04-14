Efficacité énergétique

Le programme Hilo et les thermostats intelligents connaissent un essor fulgurant chez Hydro-Québec, doublant leur nombre d'utilisateurs en un an pour atteindre 115 000 foyers cet hiver.

Collectivement, ces clients résidentiels ont permis de déplacer 700 mégawatts lors des événements de pointe hivenarle, soit l’équivalent de la consommation de 100 000 maisons.

Écoutez le porte-parole d'Hydro-Québec Cendrix Bouchard aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Cette stratégie de gestion de la demande, qui inclut également plus de 10 000 entreprises, permet à la société d'État d'éviter des achats d'énergie coûteux.

Pour les clients, l'adhésion est avantageuse: en moyenne, ceux munis de thermostats connectés ont économisé 150$ entre le 1er décembre et le 31 mars.

Hydro-Québec rappelle que l'installation de ces appareils est actuellement offerte à 0$.