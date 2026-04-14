 Aller au contenu
Efficacité énergétique

Thermostats intelligents: un succès payant pour Hydro-Québec et ses clients

par 98.5

0:00
8:53

Entendu dans

La commission

le 14 avril 2026 14:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Thermostats intelligents: un succès payant pour Hydro-Québec et ses clients
La commission / Cogeco Média

Le programme Hilo et les thermostats intelligents connaissent un essor fulgurant chez Hydro-Québec, doublant leur nombre d'utilisateurs en un an pour atteindre 115 000 foyers cet hiver.

Collectivement, ces clients résidentiels ont permis de déplacer 700 mégawatts lors des événements de pointe hivenarle, soit l’équivalent de la consommation de 100 000 maisons.

Écoutez le porte-parole d'Hydro-Québec Cendrix Bouchard aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Cette stratégie de gestion de la demande, qui inclut également plus de 10 000 entreprises, permet à la société d'État d'éviter des achats d'énergie coûteux.

Pour les clients, l'adhésion est avantageuse: en moyenne, ceux munis de thermostats connectés ont économisé 150$ entre le 1er décembre et le 31 mars.

Hydro-Québec rappelle que l'installation de ces appareils est actuellement offerte à 0$.

Vous aimerez aussi

Crues printanières: le Québec en état de veille devant la pluie et la fonte
La commission
Crues printanières: le Québec en état de veille devant la pluie et la fonte
0:00
9:53
«Je ne voulais pas faire de true crime avec des cas connus» -Paul Arcand
Le Québec maintenant
«Je ne voulais pas faire de true crime avec des cas connus» -Paul Arcand
0:00
10:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un puissant outil d’IA pour traquer les fraudeurs gardé à l'écart du public
Rattrapage
Cybersécurité
Un puissant outil d’IA pour traquer les fraudeurs gardé à l'écart du public
Pourquoi les Québécois étirent-ils la vie de leur véhicule?
Rattrapage
Parc automobile vieillissant au Québec
Pourquoi les Québécois étirent-ils la vie de leur véhicule?
Le Tricolore est toujours dans la course pour la deuxième place dans sa division
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un dernier match en saison régulière
Le Tricolore est toujours dans la course pour la deuxième place dans sa division
Crues printanières: le Québec en état de veille devant la pluie et la fonte
Rattrapage
De 40 à 70 mm d'ici jeudi
Crues printanières: le Québec en état de veille devant la pluie et la fonte
Nids-de-poule: une technologie révolutionnaire pour les routes québécoises
Rattrapage
Pourquoi n'est-elle pas utilisée chez nous?
Nids-de-poule: une technologie révolutionnaire pour les routes québécoises
Analyse du «tour du chapeau» de Carney: stabilité politique pour trois ans
Rattrapage
Quel impact pour les partis d'opposition?
Analyse du «tour du chapeau» de Carney: stabilité politique pour trois ans
Montréal s'apprête à vibrer pour les Mondiaux de cyclisme 2026
Rattrapage
1000 athlètes de 80 pays différents
Montréal s'apprête à vibrer pour les Mondiaux de cyclisme 2026
Baisse de la taxe sur l'essence: cadeau électoral ou nécessité économique?
Rattrapage
Mark Carney sabre dans la taxe d'assise fédérale
Baisse de la taxe sur l'essence: cadeau électoral ou nécessité économique?
Fermeture de la Quincaillerie Jean Hébert: «C'est la main-d'œuvre le problème»
Rattrapage
Après environ 110 ans de service
Fermeture de la Quincaillerie Jean Hébert: «C'est la main-d'œuvre le problème»
L’agresseur inconnu: une nouvelle série signée Paul Arcand
Rattrapage
Au moins trois victimes entre 2006 et 2012
L’agresseur inconnu: une nouvelle série signée Paul Arcand
«Je vais annoncer un nouveau code de discipline pour les détenus»
Rattrapage
Cellulaires dans les prisons
«Je vais annoncer un nouveau code de discipline pour les détenus»
Katy Perry accusée d'agression sexuelle par l'actrice Ruby Rose
Rattrapage
Pour des gestes survenus au début des années 2000
Katy Perry accusée d'agression sexuelle par l'actrice Ruby Rose
Défaite de Viktor Orbán: «Poutine perd un atout remarquable»
Rattrapage
Élections en Hongrie
Défaite de Viktor Orbán: «Poutine perd un atout remarquable»
Ordre professionnel des paramédics: une avancée contestée par le syndicat
Rattrapage
Protection ou fardeau financier?
Ordre professionnel des paramédics: une avancée contestée par le syndicat