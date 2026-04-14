De 40 à 70 mm d'ici jeudi

Le Québec se prépare à une fin de semaine mouvementée sur le front des inondations.

Avec des prévisions de 40 à 70 mm de pluie d'ici jeudi et des températures douces qui accélèrent la fonte des neiges, plusieurs bassins versants sont sous haute surveillance, particulièrement dans les régions de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de la Capitale-Nationale.

Écoutez la conseillère en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique, Maude-Émilie Lapointe, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle souligne que la situation est prise très au sérieux, bien que l'absence de neige au sol dans le sud de la province aide à tempérer les risques pour certains secteurs.

Le Centre national de coordination gouvernementale est actuellement en action pour appuyer les municipalités dans leur préparation.