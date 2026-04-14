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1000 athlètes de 80 pays différents

Montréal s'apprête à vibrer pour les Mondiaux de cyclisme 2026

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Entendu dans

La commission

le 14 avril 2026 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Montréal s'apprête à vibrer pour les Mondiaux de cyclisme 2026
Du 20 au 27 septembre 2026, Montréal deviendra l'épicentre du cyclisme mondial. / pavel1964 / Adobe Stock

Montréal accueillera, du 20 au 27 septembre 2026, les Championnats du Monde Route UCI, marquant le retour de cet événement prestigieux en sol québécois après 52 ans.

Ce rassemblement d'envergure, le plus important depuis les Jeux olympiques de 1976, réunira 1000 athlètes de 80 pays différents.

En plus de la compétition élite, l'organisation a confirmé qu'un événement gratuit sera ouvert à la population montréalaise pour permettre aux citoyens de rouler sur le parcours officiel.

Écoutez la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la famille, des aînés, de la jeunesse, du sport et du loisir, Christine Black et le Directeur général, Comité d’organisation local des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026, Joseph Limare, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

La Ville de Montréal et le comité d’organisation local travaillent déjà d'arrache-pied pour assurer la sécurité des cyclistes et la qualité de la chaussée.

Des investissements majeurs sont prévus, incluant un budget de 29 millions de dollars en fonds publics et privés, en plus de 20 millions de dollars en biens et services fournis par la Ville, notamment pour la réfection des routes et la sécurité policière.

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