Pourquoi n'est-elle pas utilisée chez nous?

Devant la dégradation marquée des routes québécoises, l'entreprise Landlock de Chicago propose une solution permanente pour colmater les nids-de-poule: un liant polymère à base d'eau appliqué à froid.

Ce procédé, présenté par Nicolas Giguère, partenaire d’affaires pour l'entreprise au Québec, permet de recycler l'asphalte existant tout en rendant la structure de la route imperméable, neutralisant ainsi les dommages du cycle gel-dégel.

Cette méthode pourrait réduire les coûts de réfection de 30 % à 50 % tout en accélérant considérablement les travaux.

Écoutez Nicolas Giguère, partenaire d’affaires pour le Québec de l'entreprise Landlock de Chicago, expliquer le tout mardi après-midi à La commission.

Bien que des techniques similaires existent depuis les années 1980, l'expert Alan Carter, professeur au département de génie de la construction de l’ÉTS et codirecteur du Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux, souligne que leur usage est devenu «mystérieusement rare» au Québec...