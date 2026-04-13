Au moins trois victimes entre 2006 et 2012

Paul Arcand présente sa nouvelle série balado L'agresseur inconnu, qui revient notamment sur le «Projet Mirador» du SPVM.
Entre 2006 et 2012, un homme a agressé sexuellement au moins trois victimes confirmées à Montréal (Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville), dans des scénarios de violence en crescendo, culminant sur une agression armée lors d'une invasion à domicile.
Grâce à l’ADN et à la généalogie judiciaire, les enquêteurs ont déjà identifié 40 noms de famille potentiels.
Paul Arcand explore la psyché de ce prédateur qui, selon les profileurs, épiait les routines de ses victimes avant de passer à l’acte.
Écoutez-le présenter sa nouvelle série «true crime» sur un agresseur sexuel ayant attaqué trois femmes à Montréal, lundi à La commission.
«L’une des victimes, celle qui a fourni les détails pour le portrait-robot, est catégorique : "Si vous reconnaissez ce visage: c'est lui" Et ce visage, c'est celui qui illustre la vignette du balado. Pour être précis, c'est le portrait à gauche ; celui de droite date de 2012. Si vous vous dites : "Je connais cette face-là, c'est un collègue ou un membre de ma famille", alors pour elle, c'est lui l'agresseur. Il n'y a aucun doute dans son esprit. Bien sûr, il faudra ensuite le démontrer et établir la preuve hors de tout doute raisonnable.»