Au moins trois victimes entre 2006 et 2012

Paul Arcand présente sa nouvelle série balado L'agresseur inconnu, qui revient notamment sur le «Projet Mirador» du SPVM.

Entre 2006 et 2012, un homme a agressé sexuellement au moins trois victimes confirmées à Montréal (Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville), dans des scénarios de violence en crescendo, culminant sur une agression armée lors d'une invasion à domicile.

Grâce à l’ADN et à la généalogie judiciaire, les enquêteurs ont déjà identifié 40 noms de famille potentiels.

Paul Arcand explore la psyché de ce prédateur qui, selon les profileurs, épiait les routines de ses victimes avant de passer à l’acte.

Écoutez-le présenter sa nouvelle série «true crime» sur un agresseur sexuel ayant attaqué trois femmes à Montréal, lundi à La commission.