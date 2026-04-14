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Quel impact pour les partis d'opposition?

Analyse du «tour du chapeau» de Carney: stabilité politique pour trois ans

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Entendu dans

La commission

le 14 avril 2026 12:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Analyse du «tour du chapeau» de Carney: stabilité politique pour trois ans
Karl Bélanger / Cogeco Média

Grâce à une série de victoires lors d'élections partielles et à l'appui de transfuges, le gouvernement de Mark Carney devient officiellement majoritaire, garantissant une stabilité politique jusqu'en 2029.

Cette nouvelle configuration change la dynamique à Ottawa: le premier ministre reprend le plein contrôle de son agenda législatif, tandis que l'opposition perd son levier de menace électorale.

Pour Pierre Poilievre, c'est un revers cinglant marqué par un recul marqué du vote conservateur.

Quels ont été les éléments principaux qui ont permis de neutraliser les opposants de Carney? Quel sera l'avenir pour les partis d'opposition au cours des prochaines années?

Écoutez le chroniqueur politique Karl Belanger en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi. 

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