Quel impact pour les partis d'opposition?

Grâce à une série de victoires lors d'élections partielles et à l'appui de transfuges, le gouvernement de Mark Carney devient officiellement majoritaire, garantissant une stabilité politique jusqu'en 2029.

Cette nouvelle configuration change la dynamique à Ottawa: le premier ministre reprend le plein contrôle de son agenda législatif, tandis que l'opposition perd son levier de menace électorale.

Pour Pierre Poilievre, c'est un revers cinglant marqué par un recul marqué du vote conservateur.

Quels ont été les éléments principaux qui ont permis de neutraliser les opposants de Carney? Quel sera l'avenir pour les partis d'opposition au cours des prochaines années?

Écoutez le chroniqueur politique Karl Belanger en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.