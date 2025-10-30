Hypothèques: fixe ou variable?

La baisse d'un quart de point du taux directeur de la Banque du Canada, le ramenant à 2,25 %, relance plus que jamais l'éternel débat : doit-on opter pour un taux fixe ou variable pour son hypothèque?

La décision est souvent émotionnelle, et dans le contexte actuel de baisse, les acheteurs et renouvelants se sentent plus confiants à l'idée d'aller vers le taux variable.

Pierre-Charles Jolicoeur, courtier hypothécaire chez JA Hypothèques, met toutefois en garde contre la précipitation. Le choix ne doit pas être guidé par le seul taux, mais par une analyse rigoureuse de la tolérance au risque et de la situation financière.

