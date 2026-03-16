En forte hausse avec le conflit au Moyen-Orient

Le prix du litre d'essence a bondi de près de 40 cents en seulement deux semaines pour atteindre 1,89$.

Cette hausse fulgurante, exacerbée par les tensions géopolitiques impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis, force les ménages à revoir leurs habitudes de consommation et leurs plans de vacances à l'approche du printemps.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point sur la situation à la pompe, lundi, à Lagacé le matin.