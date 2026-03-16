 Aller au contenu
Économie
En forte hausse avec le conflit au Moyen-Orient

Le prix de l'essence explose: «C'est un trou dans le budget»

par 98.5

0:00
7:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Le prix de l'essence explose: «C'est un trou dans le budget»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le prix du litre d'essence a bondi de près de 40 cents en seulement deux semaines pour atteindre 1,89$.

Cette hausse fulgurante, exacerbée par les tensions géopolitiques impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis, force les ménages à revoir leurs habitudes de consommation et leurs plans de vacances à l'approche du printemps.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point sur la situation à la pompe, lundi, à Lagacé le matin.

«Pour une petite auto comme la mienne, 50 litres, ça m'a coûté 20 dollars de plus hier faire le plein. C'est clairement un trou dans le budget.» 

Marie-Eve Fournier

Outre le choc pétrolier, la chroniqueuse s'inquiète de la santé globale de l'économie canadienne.

Le Québec a notamment enregistré une perte massive de 57 000 emplois, faisant grimper le taux de chômage près de la barre des 6%.

Cette fragilité se reflète également sur les marchés boursiers, où le S&P 500 a effacé quatre mois de gains en quelques semaines.

Autres sujets abordés

  • Hausses salariales chez Postes Canada;
  • Réformes postales à l'étranger.

Vous aimerez aussi

La demande de charbon en forte hausse depuis le début du conflit en Iran
Le Québec maintenant
La demande de charbon en forte hausse depuis le début du conflit en Iran
0:00
6:29
L'évitement fiscal: «Le festival de la zone grise» -Alexandre Leblond
Radio textos
L'évitement fiscal: «Le festival de la zone grise» -Alexandre Leblond
0:00
24:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
André Sauvé: les leçons de résilience puisées dans son jardin des Alpes
Rattrapage
«Naturellement»: son quatrième one-man-show
André Sauvé: les leçons de résilience puisées dans son jardin des Alpes
Défense de l'Arctique: «Ça ne marchera pas pantoute» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Nouvelles dépenses militaires du Canada
Défense de l'Arctique: «Ça ne marchera pas pantoute» -Luc Ferrandez
Projet pilote au parc La Fontaine: «De la pensée magique» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Retirer les poubelles
Projet pilote au parc La Fontaine: «De la pensée magique» -Luc Ferrandez
Recrutement d'enfants de 12 ans: «Ça n'a pas de bon sens» -Dany Dubé
Rattrapage
Il fustige les agences de hockey
Recrutement d'enfants de 12 ans: «Ça n'a pas de bon sens» -Dany Dubé
Un arbitre a été blessé par un parent à l’aréna de Lac-Etchemin
Rattrapage
Un père a dû être maîtrisé par les policiers
Un arbitre a été blessé par un parent à l’aréna de Lac-Etchemin
Guerre de l’information: Netanyahu tourne les rumeurs en dérision
Rattrapage
Propagande sur les réseaux sociaux
Guerre de l’information: Netanyahu tourne les rumeurs en dérision
Iran: «Une guerre économique pour épuiser les Américains et les Israéliens»
Rattrapage
Moyen-Orient
Iran: «Une guerre économique pour épuiser les Américains et les Israéliens»
Le parc Lafontaine sans poubelles: pari audacieux ou futur dépotoir?
Rattrapage
Projet pilote de la Ville de Montréal
Le parc Lafontaine sans poubelles: pari audacieux ou futur dépotoir?
Production pétrolière: pourquoi le Canada ne produit-il pas plus?
Rattrapage
Dans un contexte volatil
Production pétrolière: pourquoi le Canada ne produit-il pas plus?
Cocktail météo: de la pluie au verglas à la neige pour Montréal
Rattrapage
D'ici mardi
Cocktail météo: de la pluie au verglas à la neige pour Montréal
Sans filet face à la maladie: le cri du cœur de Joanie Rainville
Rattrapage
Vidéo
Atteinte d'un cancer très rare
Sans filet face à la maladie: le cri du cœur de Joanie Rainville
Regarder7:49Patrick Lagacé
Bras de fer: les médecins spécialistes entament des moyens de pression
Rattrapage
Un système dysfonctionnel
Bras de fer: les médecins spécialistes entament des moyens de pression
QScale: un fleuron de Lévis pourrait être vendu aux États-Unis
Rattrapage
Malgré un appui d'Investissement Québec
QScale: un fleuron de Lévis pourrait être vendu aux États-Unis
Geneviève Guilbault à la flûte à bec: une stratégie de transition?
Rattrapage
Une approche plus humaine et éclatée
Geneviève Guilbault à la flûte à bec: une stratégie de transition?