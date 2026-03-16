En forte hausse avec le conflit au Moyen-Orient

Le prix du litre d'essence a bondi de près de 40 cents en seulement deux semaines pour atteindre 1,89$.
Cette hausse fulgurante, exacerbée par les tensions géopolitiques impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis, force les ménages à revoir leurs habitudes de consommation et leurs plans de vacances à l'approche du printemps.
Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point sur la situation à la pompe, lundi, à Lagacé le matin.
«Pour une petite auto comme la mienne, 50 litres, ça m'a coûté 20 dollars de plus hier faire le plein. C'est clairement un trou dans le budget.»
Outre le choc pétrolier, la chroniqueuse s'inquiète de la santé globale de l'économie canadienne.
Le Québec a notamment enregistré une perte massive de 57 000 emplois, faisant grimper le taux de chômage près de la barre des 6%.
Cette fragilité se reflète également sur les marchés boursiers, où le S&P 500 a effacé quatre mois de gains en quelques semaines.
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- Hausses salariales chez Postes Canada;
- Réformes postales à l'étranger.