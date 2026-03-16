Les chiffres sur l'inflation ont été bons au Canada en février, mais on hausse est prévisible sous peu.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

La visite du président Trump en Chine est reportée;

Les chiffres sur l’inflation pour février ont été publiés ce matin. L’IPC recule à 1,8% sur une base annuelle au Canada;

Grosse semaine pour les banques centrales. Le Canada, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni vont déterminer leur taux directeur.