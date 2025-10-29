Ouragan Melissa en Jamaïque

L'ouragan Melissa, le plus puissant à toucher terre depuis 60 ans, a fait des ravages, notamment en Jamaïque et à Cuba, où 700 000 personnes ont dû être déplacées.

21 monteurs de lignes québécois de l'entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu EEA, spécialisée dans la réparation et l'installation de lignes électriques, sont sur place dans la capitale jamaïquaine Kingston pour aller prêter main-forte à la population locale.

Le trois quarts du pays est encore sans électricité.

Écoutez Marc Dubé, copropriétaire de l'entreprise québécoise EEA, parler de travail qui attend ses équipes en Jamaïque, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.