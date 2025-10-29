Le langage des ados et leurs expressions

Les adolescents utilisent souvent certaines expressions propres à génération, avec de nombreux anglicismes, lorsqu'ils discutent.
Écoutez Geneviève Pettersen se pencher sur la place grandissante des expressions anglophones dans le quotidien des jeunes, mercredi, à La commission.
«Ils trouvent ça bien fatigant, mes enfants. Mais, mais je le vois, le recul. Je le vois, la place que prend l'anglais dans leur tête. Et trouve ça tragique quand j'entends mes enfants dire que la culture québécoise, ce n’est pas intéressant.»