Société
Le langage des ados et leurs expressions

«Je le vois la place que prend l'anglais dans leur tête»

par 98.5

0:00
12:09

Entendu dans

La commission

le 29 octobre 2025 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«Je le vois la place que prend l'anglais dans leur tête»
Geneviève Pettersen / Cogeco Média

Les adolescents utilisent souvent certaines expressions propres à génération, avec de nombreux anglicismes, lorsqu'ils discutent. 

Écoutez Geneviève Pettersen se pencher sur la place grandissante des expressions anglophones dans le quotidien des jeunes, mercredi, à La commission.

«Ils trouvent ça bien fatigant, mes enfants. Mais, mais je le vois, le recul. Je le vois, la place que prend l'anglais dans leur tête. Et trouve ça tragique quand j'entends mes enfants dire que la culture québécoise, ce n’est pas intéressant.»

Geneviève Pettersen

