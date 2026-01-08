L'assassinat d’une mère par le ICE

Le meurtre de Renee Nicole Good, une citoyenne américaine de 37 ans abattue par un agent de l'immigration (ICE) à Minneapolis mercredi, suscite une vive indignation.

Alors que des manifestants exigent le départ de l'ICE, l'administration Trump tente de justifier l'acte en invoquant la légitime défense et en qualifiant l'événement de «terrorisme intérieur», tout en blâmant la victime.

Cette rhétorique choque l'opposition démocrate et plusieurs élus locaux qui dénoncent une propagande dangereuse.

À quel point le climat de peur et la profonde polarisation règnent-ils sur les grandes villes des États-Unis en ce moment?

Écoutez Sonia Dridi, journaliste correspondante à Washington, donner tous les détails, jeudi, à La commission.