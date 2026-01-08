 Aller au contenu
Politique internationale
L'assassinat d’une mère par le ICE

Polarisation extrême aux États-Unis avec le décès de Renee Nicole Good

par 98.5

le 8 janvier 2026

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Un mémorial improvisé en hommage à la victime d'une fusillade mortelle impliquant des agents fédéraux est fixé à un poteau près du lieu de la fusillade de la veille, le jeudi 8 janvier 2026, à Minneapolis, dans le Minnesota. / (AP Photo/Mike Householder)

Le meurtre de Renee Nicole Good, une citoyenne américaine de 37 ans abattue par un agent de l'immigration (ICE) à Minneapolis mercredi, suscite une vive indignation. 

Alors que des manifestants exigent le départ de l'ICE, l'administration Trump tente de justifier l'acte en invoquant la légitime défense et en qualifiant l'événement de «terrorisme intérieur», tout en blâmant la victime.

Cette rhétorique choque l'opposition démocrate et plusieurs élus locaux qui dénoncent une propagande dangereuse.

À quel point le climat de peur et la profonde polarisation règnent-ils sur les grandes villes des États-Unis en ce moment? 

Écoutez Sonia Dridi, journaliste correspondante à Washington, donner tous les détails, jeudi, à La commission

«Il y a une volonté d'essayer d'éteindre l'incendie... on sent qu'il y a quand même toute une machine de communication.»

Sonia Dridi, journaliste correspondante à Washington

