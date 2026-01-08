Mesure en place depuis décembre

La présence importante d'itinérants parfois désorganisés et agressifs à l'Hôpital Notre-Dame a forcé la mise en place de plusieurs mesures de sécurité à la cafeteria de l'établissement.

Des boutons d’alerte ont notamment été installés sous les quatre caisses en décembre dernier afin d’appeler plus rapidement à l’aide les gardiens de sécurité.

Les fourchettes de métal ont aussi été remplacées par des ustensiles en plastique et les patients doivent maintenant traverser un détecteur de métal.

Écoutez Alain Croteau, président du Syndicat des travailleurs du CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal, dont l’hôpital Notre-Dame fait partie, discuter de cette situation préoccupante avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.