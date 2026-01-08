Mesure en place depuis décembre

La présence importante d'itinérants parfois désorganisés et agressifs à l'Hôpital Notre-Dame a forcé la mise en place de plusieurs mesures de sécurité à la cafeteria de l'établissement.
Des boutons d’alerte ont notamment été installés sous les quatre caisses en décembre dernier afin d’appeler plus rapidement à l’aide les gardiens de sécurité.
Les fourchettes de métal ont aussi été remplacées par des ustensiles en plastique et les patients doivent maintenant traverser un détecteur de métal.
Écoutez Alain Croteau, président du Syndicat des travailleurs du CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal, dont l’hôpital Notre-Dame fait partie, discuter de cette situation préoccupante avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On n'est pas étonné du tout. Tout le monde a pu constater, au cours des dernières années, la recrudescence de l'itinérance en général. Il y a toujours eu des problèmes de sécurité dans les établissements de santé. Par contre, c'est de plus en plus aigu. L'hôpital Notre-Dame, aussi, est situé dans un quartier chaud. Donc, le problème est plus aigu peut-être qu'ailleurs pour ces raisons-là.»