Société
Prévenir les accidents en conditions hivernales

Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage

le 8 janvier 2026 10:59

Marie-Eve Tremblay
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Sécurité routière: la responsabilité individuelle au cœur de la prévention / tai/ Adobe Stock

À la suite d'un carambolage mortel à Laval, l'expert Carl Nadeau discute des moyens de prévenir ces accidents en conditions hivernales.

Il souligne que le manque de préparation des conducteurs et le réflexe de fixer le danger aggravent souvent la situation.

Les solutions résident dans la formation à la conduite préventive, le maintien d'une vitesse adaptée, une meilleure surveillance policière et l'entretien rigoureux des routes.

Carl Nadeau insiste sur la responsabilité de chaque conducteur: bien s'équiper, anticiper les comportements des autres et rester calme pour chercher des issues plutôt que de paniquer.

Marie-Eve Tremblay ouvre les lignes téléphoniques pour en discuter avec les auditeurs et auditrices. 

Écoutez l'expert en conduite chez Michelin expliquer le tout, jeudi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

