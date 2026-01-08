Chefferie du PLQ

Charles Milliard, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, a par erreur utilisé des images de l'Allemagne pour illustrer la province de Québec, révèle jeudi un article du Journal de Montréal.

