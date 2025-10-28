 Aller au contenu
Société
Catégorie 5

La Jamaïque sur le point d'être frappée de plein fouet par l'ouragan Melissa

le 28 octobre 2025 08:10

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La Jamaïque sur le point d'être frappée de plein fouet par l'ouragan Melissa
La ville de Kingston en Jamaïque quelques heures avant d'être frappée par l'ouragan Melissa / The Associated Press

La Jamaïque est en mode alerte: l'ouragan Melissa doit déferler sur le pays au cours des prochaines heures. La tempête de catégorie 5, qui a déjà fait trois morts, pourrait être la plus puissante à toucher terre dans ce pays.

Les résidents ont été invités à évacuer et à ne pas sortir à l'extérieur par le Centre national des ouragans américains, qui parle de bourrasques mortelles et d'inondations monstres.

Comment les gens se préparent-ils à l'arrivée de l'ouragan Melissa?

Écoutez Amwu Clarity, restauratrice à Negril en Jamaïque, discuter de la situation dans au micro de Patrick Lagacé. 

Elle souligne que la logistique pour éloigner la population des côtes est particulièrement compliquée.

«Il y a le fait qu'avec la pluie, les vents, c'est difficile d'accéder aux régions plus montagneuses. Les gens qui sont sur les côtes, je ne sais pas à quel point ils ont eu l'occasion de se déplacer.»

Amwu Clarity

