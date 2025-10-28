La Jamaïque est en mode alerte: l'ouragan Melissa doit déferler sur le pays au cours des prochaines heures. La tempête de catégorie 5, qui a déjà fait trois morts, pourrait être la plus puissante à toucher terre dans ce pays.
Les résidents ont été invités à évacuer et à ne pas sortir à l'extérieur par le Centre national des ouragans américains, qui parle de bourrasques mortelles et d'inondations monstres.
Comment les gens se préparent-ils à l'arrivée de l'ouragan Melissa?
Écoutez Amwu Clarity, restauratrice à Negril en Jamaïque, discuter de la situation dans au micro de Patrick Lagacé.
Elle souligne que la logistique pour éloigner la population des côtes est particulièrement compliquée.
«Il y a le fait qu'avec la pluie, les vents, c'est difficile d'accéder aux régions plus montagneuses. Les gens qui sont sur les côtes, je ne sais pas à quel point ils ont eu l'occasion de se déplacer.»