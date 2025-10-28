La Jamaïque est en mode alerte: l'ouragan Melissa doit déferler sur le pays au cours des prochaines heures. La tempête de catégorie 5, qui a déjà fait trois morts, pourrait être la plus puissante à toucher terre dans ce pays.

Les résidents ont été invités à évacuer et à ne pas sortir à l'extérieur par le Centre national des ouragans américains, qui parle de bourrasques mortelles et d'inondations monstres.

Comment les gens se préparent-ils à l'arrivée de l'ouragan Melissa?

Écoutez Amwu Clarity, restauratrice à Negril en Jamaïque, discuter de la situation dans au micro de Patrick Lagacé.

Elle souligne que la logistique pour éloigner la population des côtes est particulièrement compliquée.