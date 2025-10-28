Le troisième match de la Série mondiale opposant les Blue Jays et les Dodgers a été pour le moins mouvementé. Il aura fallu attendre jusqu'à la 18e manche pour connaître le dénouement!

Ce sont finalement les Dodgers qui sont repartis la victoire par la marque de 6 à 5 grâce à un circuit de Freddie Freeman. Los Angeles mène maintenant la série 2-1.

Plusieurs records ont été battus ou égalés lors de ce match, le deuxième plus long de l'histoire de la Série mondiale.

Les joueurs n'auront que peu de temps pour se reposer puisque le match numéro quatre sera disputé mardi soir.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque qui revient sur ce match haut en couleur au micro de Patrick Lagacé, mardi.

