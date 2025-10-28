 Aller au contenu
Les Dodgers repartent avec la victoire après 18 manches!

par 98.5

Lagacé le matin

le 28 octobre 2025

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Les Dodgers repartent avec la victoire après 18 manches!
C'est Freddie Freeman qui est venu donner la victoire à son équipe lors de la 18e manche. / La Presse Canadienne

Le troisième match de la Série mondiale opposant les Blue Jays et les Dodgers a été pour le moins mouvementé. Il aura fallu attendre jusqu'à la 18e manche pour connaître le dénouement!

Ce sont finalement les Dodgers qui sont repartis la victoire par la marque de 6 à 5 grâce à un circuit de Freddie Freeman. Los Angeles mène maintenant la série 2-1.

Plusieurs records ont été battus ou égalés lors de ce match, le deuxième plus long de l'histoire de la Série mondiale.

Les joueurs n'auront que peu de temps pour se reposer puisque le match numéro quatre sera disputé mardi soir.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque qui revient sur ce match haut en couleur au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

Autres sujets abordés

  • Un partisan fait une chute du deuxième balcon lors d'un match de hockey;
  • Le CH est en action mardi soir face au Kraken à Seattle. 

