Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin se pencher sur la situation des Canadiens de Montréal.
Les sujets discutés
- Belle victoire des Canadiens contre les Islanders, samedi;
- Il y a bien plus de clubs avec plus de 80 points dans l'est que dans l'ouest;
- Le Canadien est une équipe si facile à sous-estimer, estime Mario;
- Deuxième club le plus jeune de la ligue;
- Absence de gardien numéro un bien établi;
- Pas de gros deuxième centre;
- Un seul trio qui produit sur une base régulière;
- Nick Suzuki est un joueur-clé sous-estimé.