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Le Canadien est une équipe si facile à sous-estimer

par 98.5 Sports

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5:20

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 mars 2026 18:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois
Le Canadien est une équipe si facile à sous-estimer
Mario Langlois / Cogeco Média

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin se pencher sur la situation des Canadiens de Montréal.

Les sujets discutés

  • Belle victoire des Canadiens contre les Islanders, samedi;
  • Il y a bien plus de clubs avec plus de 80 points dans l'est que dans l'ouest;
  • Le Canadien est une équipe si facile à sous-estimer, estime Mario;
  • Deuxième club le plus jeune de la ligue;
  • Absence de gardien numéro un bien établi;
  • Pas de gros deuxième centre;
  • Un seul trio qui produit sur une base régulière;
  • Nick Suzuki est un joueur-clé sous-estimé.

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