Élections municipales – Montréal
Élections municipales 2025

«ll y a un manque incroyable de structures sportives» -Soraya Martinez Ferrada

par 98.5

0:00
13:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 octobre 2025 20:40

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
La candidate à la mairie de Montréal, Soraya Martinez Ferrada. / Cogeco Média

L'animateur Mario Langlois cause sport avec la candidate à la mairie d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Écoutez Soraya Martinez Ferrada aborder plusieurs sujets liés au sport et aux infrastructures montréalaises en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

La candidate à la mairie de Montréal, critique notamment l'administration Projet Montréal pour son manque d'écoute envers le milieu sportif.

«Je pense que l'administration Projet Montréal, dans les dernières années, elle n'a pas été très sportive en termes de comment ils soutenaient la vision du port et se rappeler qu'on est une ville sportive. Là, vraiment, on a énormément d'atouts sportifs à Montréal, puis je pense qu'il faut s'en rappeler.»

«Il y a des terrains sportifs qu'on n'a pas. Il y a un manque incroyable de structures sportives. Honnêtement, quand tu penses à ça... Luguentz Dort (champion avec le Thunder d'Oklahoma City), qui sort de Montréal-Nord, un des joueurs de la NBA, incroyable, dans un quartier où il n'y a même pas de centre sportif.»

Soray Martinez Ferrada

Madame Soraya Martinez Ferrada note aussi qu'on devrait avoir un meilleur accès au terrains de basket-ball en soirée, notamment.

«Pour moi, le soutien au sport dans une ville comme Montréal passe, entre autres, par des infrastructures sportives. Et puis ça nous en prend beaucoup plus qu'on en a en ce moment dans des quartiers qui en ont vraiment besoin. Et puis, peut-on donner accès à nos plateaux sportifs différemment? Une administration comme Montréal... Peut-on ouvrir nos terrains de basket ou nos plateaux sportifs à minuit le soir ou à une heure du matin? Parce que les jeunes, ça va jouer au basket à minuit. ll faut changer la façon dont la ville soutient le sport à travers ses infrastructures pour les jeunes »

Les autres sujets discutés

Préserver la présence à Montréal de:

  • La MLS (CF Montréal);
  • Le Grand Prix du Canada de Formule 1;
  • L'Omnium de tennis Banque Nationale.

