Élections municipales 2025

L'animateur Mario Langlois cause sport avec la candidate à la mairie d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Écoutez Soraya Martinez Ferrada aborder plusieurs sujets liés au sport et aux infrastructures montréalaises en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

La candidate à la mairie de Montréal, critique notamment l'administration Projet Montréal pour son manque d'écoute envers le milieu sportif.

«Je pense que l'administration Projet Montréal, dans les dernières années, elle n'a pas été très sportive en termes de comment ils soutenaient la vision du port et se rappeler qu'on est une ville sportive. Là, vraiment, on a énormément d'atouts sportifs à Montréal, puis je pense qu'il faut s'en rappeler.»