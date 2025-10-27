 Aller au contenu
Politique provinciale
Sanctions à la population

Est-ce que la CAQ brime notre liberté d’expression avec sa nouvelle loi?

par 98.5

0:00
42:26

Radio textos

le 27 octobre 2025 11:14

Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron / Cogeco Média

L'adoption sous bâillon de la Loi 2, l'ex-projet de loi 106 sur la rémunération des médecins, soulève une question inédite: les citoyens qui s'expriment en ligne pourraient-ils être visés par les lourdes amendes prévues? 

Le député Guillaume Cliche-Rivard confirme que cette loi controversée pourrait exposer les citoyens à des amendes salées.

Pour Stéphane Gendron, il s'agit d'un geste digne d'un «gouvernement de matraque». Il dénonce une loi qu'il juge «illégale» et qui contrevient aux chartes canadiennes et québécoises sur la liberté d'expression.

Écoutez Guillaume Cliche-Rivard, député de Québec solidaire, et Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, parler de la nouvelle loi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«C'est pas légal. Si on a un gouvernement qui s'en prend à la liberté d'expression dans le cadre d'un conflit de travail, on a le droit de commenter. Je m'excuse. François Legault et sa gang, s'ils ne sont pas contents, ils ont juste à changer de pays. Ils ont juste à aller gouverner ailleurs.»

Stéphane Gendron

«N'importe quel chroniqueur qui serait porté à écrire un papier qui dirait aux médecins: organisez-vous, défendez-vous, etc. Bien, ce chroniqueur, et possiblement son média, serait passible d'une sanction.»

Guillaume Cliche-Rivard

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

