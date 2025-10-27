Sanctions à la population

L'adoption sous bâillon de la Loi 2, l'ex-projet de loi 106 sur la rémunération des médecins, soulève une question inédite: les citoyens qui s'expriment en ligne pourraient-ils être visés par les lourdes amendes prévues?

Le député Guillaume Cliche-Rivard confirme que cette loi controversée pourrait exposer les citoyens à des amendes salées.

Pour Stéphane Gendron, il s'agit d'un geste digne d'un «gouvernement de matraque». Il dénonce une loi qu'il juge «illégale» et qui contrevient aux chartes canadiennes et québécoises sur la liberté d'expression.

Écoutez Guillaume Cliche-Rivard, député de Québec solidaire, et Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, parler de la nouvelle loi, au micro de Marie-Eve Tremblay.