Nouvelle offensive du personnel soignant

De nouvelles coupures annoncées par le ministre responsable des Infrastructures, Benoît Charette, mènent à une nouvelle offensive de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui craint toujours pour l'état de la bâtisse.

Le pneumologue Dr Marc Brosseau dénonce entre autres des coupures au niveau du pavillon de la pharmacie, qui traite des cancers et qui pourrait déménager au sous-sol de l'hôpital.

Pannes d'ascenseurs, dégâts d'eau fréquents, salles non ventilées: le docteur fait l'état de la situation alors que le projet de rénovation est en pause depuis trois mois.

Écoutez Dr Marc Brosseau, pneumologue et intensiviste à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et membre de la Coalition HMR, se prononcer au micro de Frédéric Labelle et de Nathalie Normandeau.